شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول جاهز لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وريال مدريد ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ليفربول جاهز لإقصاء الريال من دوري الأبطال

ويطمح ليفربول إلى تحقيق فوز لا بديل عنه بنتيجة لا تقل عن 3 أهداف، أملًا في التأهل إلى الدور الربع النهائي من دوري الأبطال 2022/2023.

وجاء ذلك بعد الخسارة الثقيلة التي حلت على النادي الإنجليزي في الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين، ليضع الملكي قدمًا في الدور القادم من دوري الأبطال.

واختتم النادي الإنجليزي استعداداته القصوى للمعركة المرتقبة أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي، المقرر أن تقام مساء الغد الأربعاء في الديار الإسبانية.

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا على كتيبة كارلو أنشيلوتي مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل يورجن كلوب بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

وفي خط الوسط: هيرفي إليوت، فابينيو، ستيفان بايتيتش.

في خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.