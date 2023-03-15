الامارات | الشارقة يصطدم بالنجمة في نصف نهائي «خليجي اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم فريق كرة اليد في نادي الشارقة، مساء اليوم، بمضيفه النجمة البحريني، في نصف نهائي بطولة الخليج الـ39 للأندية أبطال الكؤوس، المقامة منذ الثامن من مارس الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ويسدل الستار عليها الستار في 17 الشهر الجاري.

ونجح الشارقة في العبور إلى نصف النهائي بحلوله وصيفاً عن مجموعته الثانية برصيد ثلاث نقاط حققها من تعادل مع الصفا السعودي (24-24)، واتبعها بالخسارة أمام الكويت الكويتي في ثانية المباريات بفارق الهدف (29-28)، قبل أن يتمكن «الملك» من حجز مقعده في المربع الذهبي، بفوزه أول من أمس على الأهلي البحريني (26-23).

بدوره، تأهل النجمة البحريني إلى نصف النهائي، باحتلاله صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، باستهلال النجمة دوري المجموعات بانتصارٍ مستحق على السالمية الكويتي (27-22)، وأتبعه بالفوز على أهلي سداب العماني (33-25)، وآخرها الأحد الماضي على العربي القطري (27-26).