الامارات | شباب الأهلي «فارس الريمونتادا».. فعلها 5 مرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ شباب الأهلي على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين للجولة الثالثة على التوالي، بعدما تغلب على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ19 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليؤكد «فرسان دبي» أنه ملك «الريمونتادا» في الدوري، بعدما حوّل تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار مثير في الشوط الثاني.

وحقق شباب الأهلي «الريمونتادا» خمس مرات في الموسم الحالي من إجمالي 13 انتصاراً حققها الفريق، إذ تأخر بهدف أمام دبا الفجيرة في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الثانية قبل أن يفوز بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني.

وفي الجولة الثامنة تقدم العين بهدف على شباب الأهلي، وعاد «فرسان دبي» بإحرازه هدفين، وتكرر الأمر نفسه في الجولة الـ11 أمام الوصل، الذي تقدم بهدف ورد «فرسان دبي» بإحرازه هدفين، وفي الجولة الـ13 أنهى عجمان الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بينما أحرز شباب الأهلي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وأخيراً تقدم الجزيرة بهدفين في الجولة الماضية قبل أن يقلب «فرسان دبي» الطاولة على صاحب الأرض ويحرز ثلاثة أهداف، وحقق أهم انتصاراته في الموسم الحالي.

وتصدر «فرسان دبي» لائحة الترتيب للمرة الأولى في الجولة الـ10، وخسرها في الجولة الـ12 قبل أن يعود مجدداً إلى المركز الأول في الجولة الـ13، وتراجع إلى المركز الثاني في الجولة الـ16، ثم عاد إلى الصدارة في الجولات الثلاث الماضية، ليتصدر شباب الأهلي الترتيب ثماني جولات من إجمالي 19 جولة.

وتشهد الجولات السبع المتبقية من مسابقة الدوري مواجهات مصيرية سيخوضها «فرسان دبي» في سباق المنافسة على اللقب، إذ يبرز «الكلاسيكو» أمام العين على استاد هزاع بن زايد في الجولة الـ21، الذي سيحدد مسار الدرع بشكل كبير، بعدما أصبح شباب الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما تقدم «الزعيم» إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة ليصبح الفريقان المرشحان الأبرز للتتويج باللقب.

وسيخوض شباب الأهلي أربع مباريات على ملعبه وثلاثة لقاءات خارج ملعبه، إذ يلعب في الجولة الـ20 أمام خورفكان، بينما سيلعب مع كل من البطائح والوصل وعجمان على استاد راشد. في المقابل، سيواجه كل من العين والنصر وبني ياس خارج دياره.

مرزوق: لا نمتلك أفضل اللاعبين الأجانب مقارنة بالأندية الأخرى

قال رئيس أكاديمية نادي شباب الأهلي عنتر مرزوق إن «فرسان دبي» سيخوض أهم مباراتين في الموسم عندما يلتقي مع كل من خورفكان والعين في الجولتين 20 و21 المقبلتين، لافتاً إلى أن فوز شباب الأهلي بالمباراتين سيسهم في أن يقطع الفريق 90% نحو مشوار الفوز بلقب الدوري.

وأوضح مرزوق لـ «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي يسير بخطوات جيدة جداً في سباق المنافسة على صدارة الترتيب، وقال: «الفريق لا يمتلك أفضل اللاعبين الأجانب مقارنة بالأندية الأخرى التي تنافسه على اللقب، بينما لديه مجموعة جيدة جداً من اللاعبين المواطنين والمقيمين، إلى جانب كل من الشارقة والجزيرة».

وأضاف: «شباب الأهلي في البداية الموسم لم يعطي انطباع جيد حول قدرته على المنافسة بينما تغير الوضع مع فترة التوقف بداعي إقامة بطولة كأس العالم 2022، إذ عاد بعدها بشكل مختلف وحقق نتائج جيدة وخسر مباراة واحدة فقط أمام بني ياس، بينما تفوق على جميع الأندية التي تنافسه على الصدارة وتعادل مع الشارقة في مباراة كان الأقرب فيها»فرسان دبي«لتحقيق الفوز».

وتابع: «حالياً حظوظ شباب الأهلي في الفوز باللقب تصل إلى 70%، ولكن أرى أن أهم مباراتين بالنسبة له هما أمام خورفكان والعين، إذ أن الفوز بهما يجعله يقطع أكثر من 90% نحو التتويج باللقب، حيث أرى أنه من المهم أن لا يخسر أمام»الزعيم«في مباراة حاسمة جداً في مشوار المنافسة».

وختم تصريحاته بقوله: «أرى أن عودة إيغور خيسوس تشكل إضافة قوية للفريق، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت خوض المدرب ليوناردو جارديم العديد من المباريات من دون وجود مهاجم، لذلك أتوقع مع المستوى الجيد من فيدريكو كارتابيا أن يمتلك»فرسان دبي«الحلول لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة».

مباريات حول فيها شباب الأهلي تأخره إلى فوز

دبا الفجيرة: 2-1

العين: 2-1

الوصل: 2-1

عجمان: 3-1

الجزيرة 3-2

المباريات المتبقية لشباب الأهلي في الدوري

خورفكان (على ملعبه)

العين (خارج ملعبه)

البطائح (على ملعبه)

النصر (خارج ملعبه)

الوصل (على ملعبه)

بني ياس (خارج ملعبه)

عجمان (على ملعبه)