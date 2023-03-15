الامارات | عودة علي مبخوت.. شارك أمام الأرجنتين وغاب عن «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، أمس، عن القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 25 لاعباً بينهم مهاجم الجزيرة علي مبخوت بعدما غاب عن الأبيض في الفترة الماضية، وذلك استعداداً لخوض معسكر داخلي في أبوظبي خلال الفترة من 19 الجاري إلى 28 منه، إذ سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند في استاد آل نهيان بنادي الوحدة يومي 25 و28 على التوالي.

ومثلت مباراة المنتخب أمام الأرجنتين الودية في نوفمبر الماضي التي انتهت بفوز الأرجنتين بخمسة أهداف نظيفة آخر ظهور لمبخوت في القائمة الأساسية، فيما تواجد بعدها في دكة البدلاء خلال المباراة الودية أمام كازاخستان، بينما غاب عن كأس الخليج أمام البحرين والكويت وقطر، والتي ودعها الأبيض من الدور الأول.

وأثار غياب مبخوت عن المنتخب في الفترة الماضية جدلاً واسعاً كونه أحد أبرز اللاعبين المواطنين في الدوري.

وشهدت قائمة المنتخب الجديدة أيضاً عودة لاعب العين بندر الأحبابي الذي غاب أيضاً عن الأبيض في الفترة الماضية، كما ضمت القائمة لاعب الوحدة عبدالله حمد الذي كان قد تم استبعاده عن المنتحب مع زميله الحارس محمد الشامسي لخروجهما من معسكر المنتخب في فترة سابقة دون إذن مسبق.

واللاعبون المختارون، هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، أحمد عبدالله جميل، عبدالله إدريس، بندر الأحبابي، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، يحيى الغساني، حارب عبدالله، كايو كانيدو، علي مبخوت وسلطان عادل.