الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يحصد ألقاب البولينغ في كأس الأساتذة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مركز دبيّ الدولي للبولينغ ختام بطولة الأساتذة للموسم الرياضي 2022-2023 لذوي الإعاقة السمعية، وذلك بمشاركة 16 لاعباً من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة.

كما جرت على هامش منافسات بطولة الأساتذة مراسم قرعة كأس رئيس الدولة لهذا الموسم الرياضي، والمقررة إقامتها الأسبوع المقبل.

وأسفرت نتائج بطولة الأساتذة عن حصول لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم عدنان الجابري على المركز الأول، تلاه في المركز الثاني لاعب نادي دبيّ لأصحاب الهمم علي الجابري، وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي دبيّ أيضاً طارق شهاب.

وفي بطولة الدولة، استطاع لاعب نادي دبيّ لأصحاب الهمم طارق شهاب حصد النقاط التي اقتنص بها المركز الأوّل في المجموع، حيث جاء خلفه زميله من النادي ذاته اللاعب أيمن المقبالي، وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي العين محمد العيسائي.

وحصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم أيمن المقبالي على أعلى عدد من النقاط في البطولة، عندما حقّق 270 نقطة في جولة واحدة.