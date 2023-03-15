الامارات | جياد «غروب 1» من 12 دولة مـرشحة للظهور في أمسيــة «كـــأس دبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي لسباق الخيل عن قائمة محتملة، تضم فائزين في سباقات الفئة الأولى «جروب1» من 12 دولة، للمنافسة على ألقاب أمسية «كأس دبي العالمي»، المقامة 25 مارس الجاري في نسختها الـ27 والبالغ جوائزها 30.5 مليون دولار.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في بيان صحافي لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بإثارة بالغة بقوة الخيول المتوقع مشاركتها في أمسية (كأس دبي العالمي 2023)، حيث لدينا خيول تمثل 12 دولة مختلفة، كما يسعدنا الترحيب بالخيول العائدة من هونغ كونغ وأستراليا بعد غياب دام بضع سنوات». ومن الرائع كذلك مشاهدة أبطال عائدين للدفاع عن ألقابهم وصُنع التاريخ، حيث يسعى «كنتري غرامر» إلى أن يصبح ثاني فائز بلقبين في «كأس دبي العالمي». وكما هي الحال دائماً، نشكر المدربين والملاك لدعمهم الحدث، ونتمنى التوفيق للجميع في 25 مارس.

وأوضح بيان نادي دبي لسباق الخيل: «يتوقع عودة حامل لقب الشوط الرئيس (كأس دبي العالمي) لخيول الفئة الأولى (جروب1) لمسافة 2000 متر رملي، الجواد السعودي (كونتري غرامر) للدفاع عن لقبه في الشوط البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، وترعاه (طيران الإمارات)، ويتقدم (غرامر) مجموعة تضم 14 خيلاً يحتمل مشاركتها».

وأضاف البيان: «يطمح (غرامر) بإشراف المدرب بوب بافرت، إلى أن يصبح ثاني جواد بتاريخ الشوط الرئيس الذي يحرز اللقب مرتين متتاليين في السباق، بعد أسطورة (غودولفين) الجواد (ثندر سنو) الفائز في نسختي 2018 و2019، إلا أن (غرامر) يواجه منافسة شرسة ممثلة في ثمانية منافسين من اليابان».

وتابع البيان: «أوروبا ممثلة في الشوط الرئيس بالجواد (ألجيرز) بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وهو الفائز بجدارة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة (تحدي آل مكتوم) للموسم الحالي، فيما يقود التحدي المحلي الجواد (سالوت ذا سولجر) لإسطبل فوزي ناس».

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