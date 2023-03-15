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الامارات | 10 أسباب فنية تَعد بسهرة «مدريدية» ممتعة أمام ليفربول

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَعد مباراة وليفربول بسهرة ممتعة بين الكبيرين في ثمن نهائي لكرة القدم على استاد «سانتياغو برنابيو»، عند الســـاعة الـ 12 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في وقت يتحرر فيه «الفريق الملكي» من الضغوط لكونه حسم مباراة الذهاب في «أنفيلد» بنتيجة 5-2، فيما يسعى زملاء النجم المصري محمد صلاح إلى الرد ومحاولة التأهل بتسجيل فارق ثلاثة أهداف للدخول في حسبة العبور إلى ربع النهائي، ما يجعل للمواجهة نكهة هجومية خاصة بعيداً عن التحفظ الدفاعي.

«الإمارات اليوم» ترصد 10 أسباب فنية ترجح كفة ريال مدريد أمام ليفربول في القمة الأوروبية المرتقبة من عشاق الساحرة المستديرة، على النحو التالي:

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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