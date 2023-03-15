الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
نابولي - آينتراخت فرانكفورت 00:00
ريال مدريد - ليفربول 00:00
ساوثهامتون - برينتفورد 23:30
برايتون - كريستال بالاس 23:30
دوري المؤتمر الأوروبي
إسطنبول باشاك شهير - جينت 21:00
كأس آسيا تحت 20
العراق - اليابان 14:00
أوزبكستان - كوريا الجنوبية 18:00
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