كوزمين يكسر الخسائر الأولى للمدربين مع ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الفريق الكروي الأول بنادي ضمك بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه النقاط الثلاث بفوزه أمام مستضيفه الطائي ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويأتي هذا الانتصار بعد سلسلة طويلة من التعثرات، حيث غاب ضمك عن الانتصار في الجولات الخمس الأخيرة قبل لقاء الطائي.

وجاء الفوز تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا في مباراته الأولى بعد أن تولى منصب المدرب خلفا للكرواتي كريشمير ريزيتش والذي أعلنت إدارة ضمك إقالته من منصبه مطلع الشهر الجاري بعد تردي نتائج الفريق.

ويعد كونترا هو أول مدرب يحقق الفوز في لقائه الأول مع نادي ضمك، حيث سبقه عدد من المدربين خسروا كلهم في مواجهتهم الأولى منذ صعود الفريق موسم 2019-2020 وكان أولهم المدرب التونسي محمد الكوكي الذي خسر أولى مواجهاته أمام النصر وبعد إقالته حل الجزائري نور الدين بن زكري مكانه ليخسر بدوره أمام الهلال في لقائه الأول.

ولم يكن الكرواتي كريشمير ريزيتش بأفضل من سابقيه فبعد تعيينه خلفا لبن زكري خسر أمام الاتحاد في انطلاقة مشواره مع ضمك قبل أن يأتي كوزمين كونترا ويكسر هذه الخسائر بتحقيقه الانتصار الأول ويسعى لتحسين موقع ضمك على سلم الترتيب والبقاء في الأماكن الدافئة.

ضمك بعد الفوز على الطائي

حقق كوزمين كونترا الفوز في أول لقاءته مع الفريق وهو أول من فعل ذلك مع ضمك.

عودة الفريق لسلسلة الانتصارات بعد غيابها خمس جولات متتالية.

وصل الفريق إلى 25 نقطة محتلا المركز الـ7 في سلم الترتيب.

بهذا الانتصار يصبح ضمك قد انتصر أمام الطائي في جميع لقاءاتهما في دوري المحترفين.

الجولة الأولى لمدربي ضمك منذ صعوده 2019:

