شكرا لقرائتكم خبر النصر يقصي أبها بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه أبها بنتيجة 3 /1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب مرسول بارك.

أنهى النصر الشوط الأول بثنائية نظيفة، حيث افتتح سامي النجعي التسجيل لفريقه بعد مرور 10 ثوان فقط، ليدون اسمه في التاريخ كصاحب أسرع هدف بالمسابقة.

وعزز عبدالله الخيبري تقدم النصر في الدقيقة 21 بكرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من عرضية زميله كونان.

وفي الدقيقة 49 سجل محمد مران ثالث أهداف النصر، مستغلا سوء تمركز ديفيز، حارس أبها، الذي فشل في إبعاد العرضية ليحولها لاعب «العالمي» إلى الشباك.

وجاء الهدف الوحيد لأبها في الدقيقة 69، بعد أن تابع عبدالفتاح آدم تسديدة زميله سعد السلولي، وأسكنها الشباك.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين إلى أن أعلن حكم المباراة نهايتها بتأهل النصر.

وضرب النصر موعدا في الدور قبل النهائي مع الوحدة، الذي تغلب على الباطن بنتيجة 2-1.