الوحدة إلى نصف نهائي كأس الملك عبر شباك الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق الوحدة إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك بعد فوزه 2 /1 على الباطن، أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

تقدم الوحدة بهدف للمغربي فيصل فجر في الدقيقة من ركلة جزاء، وتعادل للباطن يوسف فواز من تسديدة قويةفي الدقيقة 39، ليسجل البرازيلي أنسيلمو الهدف الثاني للوحدة بتسديدة في الوقت « 45+7».

الشوط الأول جاء وحداويا مع مقاومة للباطن وهجمات أقل، بحث الوحدة عن هدف مبكر عبر هجوم من الأطراف وسط تكتل دفاعي للباطن، غابت الكرات الخطرة حتى الدقيقة 15 مع وصول ضعيف للمرمى، ويتعرض عبدالكريم يودا للإعاقة وتحتسب ركلة جزاء للوحدة ينفذها فيصل فجر على يمين مشعل هريس (19).

تراجع الوحدة قليلا وتمكن الباطن من التقدم بحثا عن ثغرات وحداوية، ويسدد حسن غزواني كرة قرب منطقة الجزاء تعلو العارضة (23). ويرد عليه يودا بتسديدة يشتتها الدفاع (27)، ومع أول وصول للباطن قرب شباك الوحدة يمرر عبدالإله البرية كرة تصل ليوسف فواز يسددها من داخل منطقة الجزاء تسكن شباك المغربي منير المحمدي (39)، وبخطأ من دفاع وحارس الباطن يتسلم أنسيلمو كرة داخل منطقة الجزاء يسددها في المرمى هدفا ثانيا (45+7).

وفي الشوط الثاني نشط الباطن كثيرا بدون فاعلية، ليبعد علي مكي كرة لركنية قبل وصولها لهجوم الباطن (58)، ويواجه أنسيلمو مرمى الباطن يسددها بغرابة فوق العارضة (63)، وترتد كرة اندريه بوكيا من القائم بعد تسديدة قوية (64)، يتحرك الباطن بعد إجراء جملة تغييرات، ويرسل راكان الشملان المنفرد كرة رأسية يبعدها المحمدي لركنية (68)، تراجع هجوم الباطن عن الكرات الخطرة بدفاعية الوحدة وهجومه المرتد لينتهي اللقاء وحداويا.