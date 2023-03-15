شكرا لقرائتكم خبر الكأس الذهبية لسباق العلا للهجن تحفة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن كأسا ذهبية تمنح لبطل منافسات النسخة الأولى من المنافسة التي تنطلق اليوم بتنظيم من الهيئـــة الملكية لمحافظـــة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حرصا علـــى رياضة الهجـــن، واهتماما بتطويرها كرياضة عريقة تعـد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها.

الكأس الذهبية الاستثنائية تمثل تحفة فنية عالمية مصنوعة من الذهب والفضة، وصممت مـــن قبل «تومـــاس اليت» الجهـــة الرائدة في صناعـــة الكـــؤوس، حيث صنعت كؤوسا عالمية شهيرة مثـــل كأس إنجلتـــرا لكرة القدم وكأس جينيس للأمم السـت في الرجبي وكأس بطولة «إيه تي بي» الختامية للتنس.

وصنعت الـــكأس الذهبية خصيصا للحدث مـــن الفضة الإســـترلينية «هولمارك» وتزينـــه قطعة ذهبية عيـــار 24 برســـومات تعكس حضـــارة وثقافة المنطقة مثل معالمها الشـــهيرة، والهجـــن، والفنون الصخرية، والصحـــراء، بالإضافـــة إلـــى شـــعار الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة العلا الجهة المنظمـــة بالتعاون مـــع الاتحاد الســـعودي للهجـــن.

واســـتغرق الانتهاء مـــن تصميم كأس العلا للهجن 4 أشـــهر، في أحد أكبـــر ورش العمل الخاصـــة بالفضـــة في أوروبا.