الكأس الذهبية لسباق العلا للهجن تحفة عالمية

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الكأس الذهبية الاستثنائية تمثل تحفة فنية عالمية مصنوعة من الذهب والفضة، وصممت مـــن قبل «تومـــاس اليت» الجهـــة الرائدة في صناعـــة الكـــؤوس، حيث صنعت كؤوسا عالمية شهيرة مثـــل كأس إنجلتـــرا لكرة القدم وكأس جينيس للأمم السـت في الرجبي وكأس بطولة «إيه تي بي» الختامية للتنس.
وصنعت الـــكأس الذهبية خصيصا للحدث مـــن الفضة الإســـترلينية «هولمارك» وتزينـــه قطعة ذهبية عيـــار 24 برســـومات تعكس حضـــارة وثقافة المنطقة مثل معالمها الشـــهيرة، والهجـــن، والفنون الصخرية، والصحـــراء، بالإضافـــة إلـــى شـــعار الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة العلا الجهة المنظمـــة بالتعاون مـــع الاتحاد الســـعودي للهجـــن.
واســـتغرق الانتهاء مـــن تصميم كأس العلا للهجن 4 أشـــهر، في أحد أكبـــر ورش العمل الخاصـــة بالفضـــة في أوروبا.
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