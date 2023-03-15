شكرا لقرائتكم خبر نزالات WWE العالمية في جدة مايو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر أن تشهد جولات النزالات حضورا واسعا؛ نظرا لما تتمتع بها هذه الرياضة من شعبية هائلة في المملكة، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج اند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015م، وأيضا ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021م.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول WWE كينج آند كوين أوف ذا رينج خلال الأسابيع المقبلة.
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