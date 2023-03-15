مونديال 2026 الأطول في التاريخ

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وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48 ويتوقع أن يصدر قريبا نظام البطولة، مع اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي، عاصمة رواندا يوم الخميس المقبل، عندما يتم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو كرئيس لفيفا.
وذكرت صحفية «نيويورك تايمز» أن الخطة المبدئية هي إقامة 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات ولكن نجاح النسخة الأخيرة من المونديال التي أقيمت في قطر، بإقامة المجموعات من أربع منتخبات، جعل فيفا يعيد التفكير والنظر في تكرار نفس النظام في نسخة 2026.
وأقيمت 64 مباراة في قطر، ومن المنتظر أن تكون هناك 40 مباراة إضافية في البطولة التي تقام بعد 3 سنوات إذا تمت الموافقة على إقامة 12 مجموعة مكونة من أربع فرق بدلا من 16 مجموعة. وقال إنفانتينو «إن إقامة المجموعات من 3 فرق من شأنه أن يؤدي لوجود مباريات غير مؤثرة أو حتى فرصة التلاعب في النتائج».
ولعب المنتخب الأرجنتيني سبع مباريات قبل رفع الكأس في قطر. نظام بطولة 2026 المنتظر يعني أن كل منتخب سيلعب مباراة إضافية، دور الـ32.
ولكن بالنسبة للجماهير ستصبح هذه هي أطول بطولة كأس عالم في التاريخ، وهو الأمر الذي قد يسبب مشاكل للدوريات المحلية.
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