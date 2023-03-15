الاتحاد يسيطر على قائمة أفضل اللاعبين في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل عدد من اللاعبين تميزهم في دوري روشن السعودي، ولفتوا الأنظار تحديدا خلال الجولة الماضية في حين تراجع رونالدو هذا الأسبوع بعد أدائه المتوسط خلال قمة الاتحاد والنصر في جدة، حيث اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى والكثير من الغضب أثناء وعقب انتهاء المباراة.

الجولة الـ20 شهدت تفوق الاتحاد في لقاء القمة على النصر، وعودة الهلال للانتصارات بسحقه التعاون، وفوز الشباب المثير على الفيحاء.

وبحسب إحصائيات موقع دوري روشن نستعرض أبرز اللاعبين خلال الجولات الماضية ممن كان لهم بالغ الأثر في نتائج فرقهم.

موسونا نوليدج - الطائي

الطائي خسر أمام ضمك في الجولة الأخيرة لكن موسونا قدم أداء جيدا، إذ سدد مرة واحدة وصنع 3 فرص للتسجيل.

موسونا خلال 19 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 7 ضمن 36 فرصة سانحة للتسجيل.

مارسيلو جروهي - الاتحاد

لم يختبر جروهي كثيرا أمام النصر لكنه كان حاضرا في كل المواقف الصعبة وآخرها محاولة عبدالرحمن غريب الصعبة جدا.

اللاعب تصدى لـ 3 تسديدات خلال المباراة وعادل الرقم القياسي للمباريات بشباك نظيفة المسجل باسم الدعيع.

جروهي تصدى هذا الموسم إلى 39 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 86.3 %، وقد حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

سعود عبد الحميد - الهلال

غاب عبدالحميد عن مباراة الهلال الأولى أمام الفتح للإصابة، ولعب 63 دقيقة في المباراة الثانية أمام التعاون وقدم أداء ممتازا وأخرجه رامون دياز لإراحته.

اللاعب صنع فرصة واحدة لكنه أعاد التوازن للمنظومة الدفاعية والهجومية وكان من نجوم اللقاء.

الظهير الجوكر لم يسجل سوى هدف واحد هذا الموسم، وقد صنع هدفين ضمن 24 فرصة.

كاكو - التعاون

التعاون خسر أمام الهلال وقد أساء مدربه استخدام وتوظيف كاكو مما أثر على الفريق بالكامل.

اللاعب تحسن كثيرا في الشوط الثاني وصنع 4 فرص وسدد مرة واحدة على المرمى.

الجناح الممتاز يتصدر قائمة صناع الأهداف في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، وقد سجل 4 وصنع 49 فرصة.

أوديون إيغالو - الهلال

عاد مهاجم الهلال للسباق بعد تألقه في المباراة الأخيرة ومساهمته الجادة في الفوز الساحق على التعاون، لكنه لم يقدم أداء كبيرا أمام الفتح.

اللاعب خلال المباراتين صنع 5 فرص وسدد 5 مرات على المرمى، وقد عاد للتألق بعد عودة الهلال للعب.

إيغالو يمتلك 11 هدفا وتمريرة حاسمة واحدة، وقد صنع 11 فرصة.

أحمد حجازي - الاتحاد

حجازي حافظ على مستواه الثابت في دفاع الاتحاد ولعبه دور القائد بنجاح داخل وخارج الملعب.

قدم حجازي مباراة ممتازة أمام النصر رغم معاناته من الإصابة خلال الأيام السابقة، والأهمأنه لعب دوره بامتياز كقائد للفريق.

حجازي هو اللاعب السابع في قائمة الأكثر إبعادا للكرة من منطقة جزائه ب 79 مرة، ونجح في 56 % من تدخلاته الدفاعية وأسهم هجوميا بإحراز 3 أهداف.

كريستيان جوانكا - الشباب

تحسن مستوى جوانكا أخيرا، وقد توج ذلك بإحراز أحد أهداف الشباب أمام الفيحاء.

اللاعب لم يتخل عن هوايته صناعة الفرص وصنع كذلك فرصتين خلال المباراة.

جوانكا يتواجد ثالثا في قائمة الأكثر صناعة للفرص في الدوري حتى الآن ب 50 فرصة وضمن الأكثر تسديدا على المرمى ب 18 تسديدة.

عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد

رغم أنه لم يقدم مباراة كبيرة أمام النصر، لكنه أجاد التحرك وكان دائم الإزعاج لدفاع النصر، ولعب دور المهاجم الوهمي بحسب تكتيك المدرب الاتحادي.

الهداف المغربي اكتفى بصناعة فرصة وحيدة خلال اللقاء.

حمدالله هذا الموسم سجل 12 هدفا من 20 تسديدة وصنع 14 فرصة سانحة للتسجيل.

إيجور كورونادو - الاتحاد

لعب كورونادو دورا مهما في فوز الاتحاد على النصر بقيادة الهجمة التي أسفرت عن الهدف الوحيد، كما صنع 3 فرص.

البرازيلي يقدم أداء مميزا في المباريات الأخيرة خاصة على صعيد صناعة الفرص والأهداف.

كورونادو نجح هذا الموسم في صناعة 8 أهداف، ولا يتفوق عليه سوى كاكو، وسجل 3 أهداف وسدد 15 مرة على المرمى كما صنع 52 فرصة لزملائه.

رومارينهو - الاتحاد

حافظ رومارينهو على مستواه الممتاز، بعد أن سجل هدف فوز الاتحاد على النصر بلمسة فردية رائعة، وقد صنع فرصتين وسدد 3 مرات على المرمى.

رومارينهو يمتلك في رصيده هذا الموسم 7 أهداف بجانب 3 تمريرات حاسمة من 22 فرصة مصنوعة، وقد سدد 23 مرة على المرمى.