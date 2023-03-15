شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: مباراة الزمالك وشباب بلوزداد تحظى باهتمام جماهيرى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير المصري بالجزائر مختار وريدة إن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا تحظى باهتمام جماهيرى قوي، خصوصا أن النادى الأبيض صاحب اسم كبير.

وكشف رويدة خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "on time sports2" مع الإعلامى مدحت شلبي عن موعد وصول بعثة نادى الزمالك إلى الجزائر، مؤكداً أنهم سيصلوا إلى الجزائر في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأشار سفير مصر بالجزائر إلى أنهم استعدوا جيداً لاستقبال بعثة الزمالك وأنهوا كافة الترتيبات الخاصة بالترحيب بهم، موضحاً أن نقل المباراة من ملعب عنابة في مصلحة الزمالك، مؤكداً أن السلطات الجزائرية سمحت بحضور الجماهير بكامل سعة استاد 5 يوليو 1962.

وغادرت بعثة الزمالك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.