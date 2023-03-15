شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة مع البرازيل وصربيا واليابان فى كأس العالم تحت 19 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة كأس العالم لمنتخبات الشباب تحت 19 عام المقرر اقامتها في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني بصفته بطلًا لإفريقيا تحت 18 عامًا بعد ان توج باللقب على حساب منتخب مدغشقر في نهائي بطولة إفريقيا بنتيجة 84-54.

وجاء المنتخب المصري بقيادة الكندي كيربي شيب في المجموعة الثالثة بصحبة منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب صربيا يوم 24 يونيو ثم اليابان يوم 25 يونيو، قبل ان يختتم دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 27 من الشهر نفسه.

ويقود الكندي كيربي شيب تدريب منتخب مصر تحت 19 عامًا، ويعاونه إسلام الكيلاني ومحمد أبو فريخة، بينما يأتي باقي الجهاز الفني والإداري كالتالي:

علاء لطفي - محلل أداء، اسلام جمعة - علاج طبيعي، وليد الخراط - إداري القاهرة، اسلام الشبكاتي - إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح - مخطط أحمال، رامي جنيدي وأحمد منير وتامر مصطفى وإبراهيم الجمال مدربين معايشة، محمد الفلاح - علاج طبيعي إسكندرية.