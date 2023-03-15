شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ومازن هشام يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائي وادي دجلة، علي فرج ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التي تستضيفها لندن خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

فوز علي فرج على الماليزي إيان يو نج بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-9.

فوز مازن هشام على السويسري نيكولاس مولر بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9, 11-6.

هزيمة كريم عبد الجواد أمام النيوزيلندي بول كول بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9, 11-9.

وبذلك يلتحق علي فرج ومازن هشام، بطارق مؤمن ومصطفى عسل واللذان تأهلا بعد مباريات الأمس من الدور ثمن النهائي، لتضمن مصر 4 مقاعد في ربع النهائي.