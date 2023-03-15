شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي، إلى مطار القاهرة بعد قليل ، استعدادا للسفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى مران الفريق الختامي بالقاهرة منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة متجهة إلى الجزائر مساء اليوم عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة التأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة ،في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري، عقب ذلك شرح فيريرا في حضور معاونيه بعض الأمور الخاصة من أجل تنفيذها في التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة.