شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14-3-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تُعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، غدا الأربعاء.

كأس الرابطة تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 غدًا

تُعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، غدا الأربعاء، بعد اعلان قرعة هذا الدور اليوم. "فيفا" يوقع غرامات مالية ضد الأهلى بسبب مخالفات فى مونديال الأندية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع غرامة مالية ضد النادي الأهلي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وحصد خلالها الأحمر المركز الرابع في البطولة. عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

غادرت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يعود رمضان صبحى جناح بيراميدز، لقائمة فريقه فى مواجهة الجيش الملكى المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاى عبد الله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أنهت بعثة النادى الاهلى كافة ترتيبات السفر للكاميرون غداً الأربعاء لخوض مباراة القطن الكاميرونى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة القطن، وتدرب الفريق أمس الأول ، الأحد، وحصل على راحة أمس الاثنين قبل أن يتدرب اليوم على ملعب الجامعة بجنوب أفريقيا قبل السفر غداً لمواجهة بطل الكاميرون، وتتناول بعثة الأهلي تطعيم الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون.

اجتاز محمد عبد المنعم مدافع النادى الاهلى الاختبار الطبي الذى خضع له قبل مران الفريق اليوم ليتأكد جاهزيته لخوض مباراة القطن الكاميرونى ، وخضع محمد عبد المنعم، لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ينضم الدولى المصري محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى إلى معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.