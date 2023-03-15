شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة وتتوجه للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويستمر غياب شيكابالا بسبب معاناته من نزلة برد، وعبد الشافى وعمر جابر لمعاناتهما من إصابات عضلية، بينما عاد ناصر منسى وشبانة بعد غيابهما عن مباراة إنبى الماضية.