شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرتين فى الكاميرون قبل خوض مباراة القطن بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر خوض فريق الأهلي التدريبات لمدة مرتين في الكاميرون استعداداً لمواجهة القطن بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى الكاميرون غدا، الأربعاء، بعد البقاء عدة أيام في جنوب أفريقيا والتدريب فيها عقب مباراة صن داونز التي أقيمت السبت الماضي وخسرها الأهلي 2/5.

ويخوض الأهلي التدريبات في الكاميرون الأربعاء والخميس استعداداً للمباراة التي ستقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في دور المجموعات.

وتغادر بعثة النادي الأهلي جنوب أفريقيا غداً، الأربعاء، في طريقها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن المقرر لها السادسة من مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي سفر الأهلي للكاميرون بعد البقاء في جنوب أفريقيا عدة أيام عقب مباراة صن داونز التي أقيمت عصر السبت الماضي وأنتهت بخسارة قاسية للأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين وهي الخسارة التي قلّصت حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية ، فقد بات الأهلي مُطالباً بالفوز على القطن بالكاميرون مع فوز صن داونز على الهلال في الجولة المقبلة ، أو تعادل الأخيرين على أن يفوز الأهلي على القطن والهلال لكن لابد أن يفوز بطل مصر على بطل السودان بأكثر من هدف.