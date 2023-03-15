شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. طريق الأهلى فى البطولة بعد مواجهة المصرى فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كاس الرابطة عن مواجهة قوية بين الأهلى والمصرى في ثمن نهائي البطولة، حيث يشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.