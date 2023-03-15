شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يرحب باستضافة مباراة المنتخب الأولمبى والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، باستضافة المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبي أمام نظيره السوداني الودية المحدد لها السبت المقبل وتدريب الفريق في اليوم السابق للمباراة ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة زامبيا يومي 22 و26 مارس الحالي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب والمؤهلة بدورها لاولمبياد باريس 2024.

وأعربت إدارة نادي المقاولون العرب عن خالص أمنياتها بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي في مشواره للتأهل لأولمبياد فرنسا 2024، مؤكدين دعم النادي لمنتخبات مصر الوطنية.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب قد تلقت خطابا من اتحاد الكرة لاستضافة تدريب منتخب مصر الأوليمبي يوم 17 مارس والمباراة الودية أمام منتخب السودان يوم السبت القادم، خلال الاستعدادات لمواجهة زامبيا بالتصفيات الأفريقية.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، قرر خوض مباراة ودية مع نظيره السوداني يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة، وهي البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الأوليمبية الرابعة.

وعلي صعيد متصل أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر 15 مارس 2023 الذي سيخوض بها مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: علي الجابري، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر"، محمد مغربي، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبي، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي"، محمود صابر، عماد ميهوب ، زياد فرج، عربي بدر، محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الغني محمد، علي زعزع، مصطفى أشرف.

الهجوم:أسامة فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، إبراهيم عادل.