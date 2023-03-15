شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات جديدة لـ شيكابالا فى الزمالك للاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة من أجل زيادة الاطمئنان على حالته الصحية بعد نزلة البرد الشديدة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في تدريبات الأبيض.

ويحرص الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" فى ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك على اللاعب، وتمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، وطالبوه بأخذ القدر الكافى من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا، حيث منحه فيريرا المدير الفني راحة للاعب من المشاركة في التدريبات حتي يتعافى بشكل نهائي.

ويستعد الزمالك اليوم للسفر إلى الجزائر بعد قليل على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لخطف الثلاث نقاط من أجل استكمال مشواره بدورى أبطال أفريقيا .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التي ربما تشهد العديد من المفاجآت خاصة وأن الأربع فرق لديهم الأمل في الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة .