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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-3-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها غادرت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

فحوصات جديدة لـ شيكابالا فى الزمالك للاطمئنان على حالته

يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة من أجل زيادة الاطمئنان على حالته الصحية بعد نزلة البرد الشديدة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في تدريبات الأبيض.

غادرت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالي، التي اقيمت اليوم، عن وقوع نادي الزمالك ، في مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى ثنائى الزمالك خارج حسابات فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الخط الخلفى للفريق، بجانب حسام عبد المجيد، فى المباراة المقررة للفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام الجمعة المقبل.

خضع محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج بدني منفرد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.