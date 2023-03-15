شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكثف جلساته مع معاونيه قبل مباراة القطن فى الكاميرون بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كّثف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جلساته مع جهازه المعاون من أجل مناقشة عدة أمور بشأن مباراة القطن الكاميروني بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص كولر منذ مباراة صن داونز الأخيرة التي خسرها الأهلي 2/5 بجنوب أفريقيا على تكثيف الاجتماعات مع جهازه المعاون من أجل الوصول لأنسب وأفضل خطة للفريق في مباراة القطن المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية حسين الشحات، لاعب الفريق بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الأول الأحد وتعافيه من إصابته في عضلة السمانة التي اشتكى منها قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني عدم المخاطرة باللاعب خلال الفترة الماضية فيما شارك اللاعب في مران الأثنين كاملاً ليؤكد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني.

وتستكمل بعثة الفريق الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون غداً الأربعاء.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا تجنبا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب أفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا على أن يتم استكمال النظام العلاجي بعد الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.