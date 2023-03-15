شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يستقبل وفد جامعة تينرى اليابانية ومؤسسة جايكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي، وفدا من جامعة تينري اليابانية، يضم عددا من الشخصيات المهمة، للتشاور حول تعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وضم الوفد الياباني كلا من هناداتي دايمن نائب مدير مركز ومؤسسة الجايكا اليابانية، وأناي تاكاماسا المدير الفني لفريق الجودو في جامعة تينري اليابانية، وأوميجاكي شينسوكي مسئول برامج مؤسسة جايكا، وأداتشي ماسوفومي مسئول برامج جامعة تينري، وكاتو كيني مسئول رئيسي في مؤسسة الجايكا.

وحضر من جانب الاتحاد المصري كل من مرزوق علي رئيس الاتحاد وحسام عوض الله نائب رئيس الاتحاد ومحمد رشوان أسطورة الجودو المصري.

وتضمن اللقاء التشاور حول تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم معسكرات متبادلة وإرسال مدرب متطوع من جامعة تينري اليابانية، للمشاركة في تطوير الجودو المصري بجميع المحافظات، فضلا عن تنظيم سيمنارات بشكل دوري للمدربين لتطوير مستواهم.

وكان الوفد قد زار معسكر منتخب مصر للجودو وتم الإتفاق على تنظيم زيارات دورية وتبادل للمعسكرات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة إضافة إلى زيارة بعض مدربي الجودو اليابانيين لمصر.

وأكد وفد الجامعة أن معسكر المنتخب الوطني بالمركز الأولمبي في المعادي مؤهل لاستضافة مختلف الفرق والبطولات. وأضافوا أنه من المقرر أن يتم تنظيم معسكرات متبادلة بين اللاعبين المصريين واليابانيين في الفترة المقبلة وهو ما سيساعد اللاعبين على الإرتقاء بمستواهم خلال قادم البطولات والأحداث.

ومن جانبه، أكد مرزوق علي أن الاتحاد المصري يسعى للتعاون مع الجانب الياباني في مختلف الجهات سواء كانت جامعات أو مؤسسات دولية أو الاتحاد الياباني لما يمتلكونه من خبرة في عالم اللعبة.

وأضاف أن التعاون مع الجامعة هدفه تطوير ورفع مستوى النواحي العلمية داخل الاتحاد المصري لما يمتلكه الجانب الياباني من تكنولوجيا متطورة وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة بالسير على تنمية كافة الإتجاهات سواء كانت رياضية أو علمية أو مجتمعية.

الجدير بالذكر أن اتحاد الجودو كان قد وقع اتفاقية تعاون مسبقة مع ممثلين هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) واتحاد الجودو الياباني والسفارة اليابانية في مصر بهدف تطوير اللعبة في مصر والإرتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية المصرية والإحتكاك مع أحفاد الساموراي مهد اللعبة حول العالم.