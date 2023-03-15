شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى تطالب بتأجيل الجولة 23 وعدم اللعب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت أندية القسم الثاني في المجموعات الثلاثة، بتأجيل مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري القسم الثاني لبعد التوقف القادم وعدم خوضها الأسبوع المقبل.

وأبدت الأندية استيائها من ضغط المباريات فى هذا التوقيت، وأنه من غير الطبيعي أن تلعب الأندية يوم الجمعة وتلعب أيضا يوم الثلاثاء، كما أن المباريات الحالية تنافسية وحاسمة لشكل المجموعات ولا داعي لضغط المباريات في الممتاز ب.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية والعشرين من القسم الثاني تبدأ فى الثالثة عصر الأربعاء، بإقامة 7 مواجهات مثيرة فى الأسبوع الثانى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى، بين دكرنس مع طنطا، المجد السكندرى مع سبورتنج، اتحاد نبروه مع الأوليمبى، جمهورية شبين مع بايونيرز، المصرى بالسلوم مع أبو قير للأسمدة، بروكسى مع المنصورة، بلدية المحلة مع الحمام.

وتختتم مباريات هذه الجولة فى مجموعة بحرى والإسكندرى غدا الخميس بين الهلال بالضبعة وكفر الشيخ.