شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 14-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الثلاثاء، عبر بيان رسمي، مشاركة الأهلى كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد.

كّثف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جلساته مع جهازه المعاون من أجل مناقشة عدة أمور بشأن مباراة القطن الكاميروني بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الثلاثاء، عبر بيان رسمي، نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، بدءًا من نسخة 2025 التي تشهد مشاركة 32 فريقًا.

أسفرت قرعة كاس الرابطة عن مواجهة قوية بين الأهلى والمصرى في ثمن نهائي البطولة، حيث يشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

أنهت بعثة النادى الاهلى كافة ترتيبات السفر للكاميرون غداً الأربعاء لخوض مباراة القطن الكاميرونى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة القطن، وتدرب الفريق أمس الأول ، الأحد، وحصل على راحة أمس الاثنين قبل أن يتدرب اليوم على ملعب الجامعة بجنوب أفريقيا قبل السفر غداً لمواجهة بطل الكاميرون، وتتناول بعثة الأهلي تطعيم الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون.

اجتاز محمد عبد المنعم مدافع النادى الاهلى الاختبار الطبي الذى خضع له قبل مران الفريق اليوم ليتأكد جاهزيته لخوض مباراة القطن الكاميرونى ، وخضع محمد عبد المنعم، لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع غرامة مالية ضد النادي الأهلي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وحصد خلالها الأحمر المركز الرابع في البطولة.

يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون إمكانية الدفع بـ حسين الشحات لاعب الفريق أساسياً في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها الجمعة المقبل في دوري ابطال أفريقيا.

أوقعت قرعة كاس الرابطة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي والزمالك ضد البنك الأهلي في دور الـ16.

أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة بالأهلي على تجهيز برنامج غذائي خاص يتناسب مع نقص الأكسجين في الكاميرون، خلال فترة وجود بعثة الأهلي بمدينة جاروا، والتي تبدأ من غدٍ الأربعاء، ولحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، قدرها 20 ألف جنيه ضمن عقوبات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق الداخلية.