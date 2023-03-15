شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: طريق سموحة صعب فى كأس الرابطة.. وسيراميكا "مواجهة خاصة لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أن طريق الفريق السكندرى في كأس رابطة الأندية صعب جدا بمواجهة سيراميكا ثم الفائز من مباراة الزمالك مع البنك الأهلي، ولكن نستعد جيدا لأي منافس.

وقال أحمد سامى في تصريحات خاصة: "مواجهة سيراميكا خاصة لى لأنه النادي السابق لي ويجمعني علاقات قوية مع لاعبيه، الذين يمتلكون قدرات فنية عالية، ولكن الفريق سيبدأ غدا الاستعداد للمباراة".

وأضاف مدرب سموحة: "طريقنا في كأس الرابطة صعب بمواجهة سيراميكا ثم الفائز من الزمالك والبنك الأهلى حال تغطي عقبة سيراميكا، وننتظر تحديد الملاعب ومواعيد المباريات لوضع خطة الإعداد لها".

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة 2022-2023الأهلي × المصري

الزمالك × البنك الأهلي

بيراميدز × إنبي

المقاولون العرب × حرس الحدود

غزل المحلة × الإسماعيلي

فيوتشر × طلائع الجيش

سيراميكا × سموحة

الاتحاد × فاركو

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.