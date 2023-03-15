شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود رمضان صبحى جناح بيراميدز، لقائمة فريقه فى مواجهة الجيش الملكى المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاى عبد الله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فضل عدم الاستعجال فى عودة رمضان صبحى بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الأنكل، وغاب على إثرها عن مواجهة الزمالك وإسكو كارا والبنك الأهلى.

وأصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية والفنية للدخول فى قائمة فريقه التى ستتوجه إلى المغرب من أجل مواجهة الجيش الملكى، فى مواجهة فى غاية الأهمية لتحديد موقف المتأهلين بالمجموعة.

ويأتى ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالى..

بيراميدز.. 8 نقاط

الجيش الملكى.. 7 نقاط

فيوتشر.. 5 نقاط

أسكو كارا.. 1 نقطة