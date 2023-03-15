شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يقود الأخضر الليبى لنهائى كاس ليبيا بالفوز على أهلى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأخضر الليبي بقيادة المدرب المصري عبد الحميد بسيونى، إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بعد تفوقه اليوم الثلاثاء على الأهلي بنغازي، بركلات الترجيح 5-4.

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في ملعب نادي الصقور بمدينة طبرق، قد انتهى بالتعادل 1-1، ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم بتسديدة من التونسي شهاب الجبالي في آخر دقيقة من الشوط الأول، ثم تعادل الأخضر عبر البديل سالم المسلاتي الذي استفاد من تمريرة أنس الورفلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.