محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى يخضع لجراحة فى الكتف

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود الزنفلى حارس مرمى فريق البنك الاهلى لعملية جراحية في الكتف خلال الفترة المقبلة تحت أشراف طبيب الفريق و ذلك بسبب الإصابة في بعض أوتار الكتف .

واسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقيمت ظهر اليوم ،الثلاثاء،عن وقوع فريق البنك الاهلى مع الزمالك في دور الـ16 ، وتُقام المباراة يوم 19 أو 20 مارس الجاري.

وكان حقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 أمس ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب .

و يحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 10 مباريات.