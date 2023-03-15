شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار ، الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد تحقيق الفوز علي فريق بيراميدز في بطولة الدوري ، حيث كانت الإدارة قد قررت إيقاف جميع مستحقات اللاعبين بسبب نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الماضية ، وربط الإفراج عنها بتحسن النتائج وابتعاد الفريق عن قاع جدول الدوري .

ومن جانبه ، قال اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب الفوز علي بيراميدز ، قائلا " الروح القتالية العالية التي ظهرت علي جميع اللاعبين كانت لها الكلمة العليا في المباراة و كنا نحتاج لهذا الفوز المهم لاستكمال مشوارنا هذا الموسم بقوة " .

واضاف بابا فاسيليو خلال تصريحات صحافية قائلاً "إصرار اللاعبين علي الفوز ظهر خلال التدريبات طوال الفترة ما قبل المباراة فكان هناك التزام شديد من جميع اللاعبين بتنفيذ تعليمات وتطبيق الجمل الخططية بشكل مميز و تم العمل علي الجانب النفسي للاعبين وتجهيزهم للمباراة وشددنا علي ضرورة التركيز في عدم استقبالنا أهداف خلال الدقائق الاخيرة مثلما حدث في المواجهات الماضية للحفاظ علي نقاط المباراة " .

وكان حقق فريق البنك الأهلى فوزًا غاليًا على بيراميدز، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الإثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 17 فى المركز الخامس عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 11 مواجهة، وتعادل فى 6، وخسر 4 مواجهات.