شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم يدخل دائرة المرشحين للجهاز الفنى الجديد لمنتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد أبو مسلم نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مواليد 2005، المقرر تكوينه خلال أيام استعدادا لأمم إفريقيا وكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لهما 2025.

وحصل اتحاد الكرة على السيرة الذاتية لأبو مسلم في الساعات الماضية، من أجل دراستها خاصة وإن جميع الشروط المحددة تنطبق عليه، الأمر الذى يرجح كافته في التواجد ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

وبات تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيبدأ إعداده وتجهيزه لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب في العالم 2025، على رأس اهتمامات مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب الحالي بالخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة من الدور الأول.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة صرف راتب شهر فبراير الماضى للجهاز الفنى للمنتخب، بجانب بعض المكافآت المتأخرة للجهاز الفنى بعد الأداء المخيب للآمال فى البطولة، وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.