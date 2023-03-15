شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة وادى دجلة والسكة الحديد بالقسم الثانى إلى استاد المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني التابعة لاتحاد الكرة، نقل مباراة وادي دجلة مع السكة الحديد من استاد القاهرة الدولي إلى استاد المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويلتقى فريق وادي دجلة في الثالثة عصر الجمعة المقبل، مع السكة الحديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.

يحتل فريق السكة الحديد المركز الأول في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 42 نقطة متساويا مع زد الذي تعادل مع بورتو السويس بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وسقط فريق السكة الحديد أمام منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

وخسر وادي دجلة أمام بتروجت بهدف نظيف، ليرفع فريق بتروجت رصيده إلى 35 نقطة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 41.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين من مجموعة القاهرة كالتالي..

وادي دجلة 0 /1 بتروجت

الترسانة 0/ 0 إيسترن كومبانى

القناة 0/ 0 العبور

بورتو السويس 1 /1 زد

السكة الحديد 2 /4 منتخب السويس

الإعلاميين 0/ 4 كهرباء الإسماعيلية

النصر 2 /5 الاتصالات

الإنتاج الحربي 2 /1 مستقبل سبورت