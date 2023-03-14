شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة أوروبية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وتحديدًا بالدور الـ 16.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على كتيبة كارلو أنشيلوتي الأربعاء، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ونقدم لكم فيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول، وذلك يأتي فيما يلي..

- تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1

الترد: 11013

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 2

التردد الخاص بالقناة: 11013

معدل الترميز 27500

جودة القناة: HD e

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

نتيجة ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

انتهى لقاء الذهاب بين الطرفين بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتضع كتيبة الملكي قدمًا في الدور الـ 8 من دوري الأبطال 2022/2023