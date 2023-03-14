شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من مرتقبي اللقاء الناري المقرر أن يجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، عن التشكيل المتوقع أن يدخل به كتيبة الريدز أمام أصحاب الديار في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال 2022/2023.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات المرتقبة بين الطرفين، المقرر أن يقام مساء الغد الأربعاء في صراع نارٍ بين الطرفين، لحسم بطاقة التأهل الدور الـ 8 من دوري الأبطال.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أن يدخل به أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل الضيوف بالتشكيل التالي أمام من كتيبة كارلو أنشيلوتي..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في الوسط: إليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

الشق الهجومي: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

نتيجة ذهاب الدور الـ 16 بين ليفربول وريال مدريد

انتهى لقاء ذهاب الدور الـ 16 بين ليفربول وريال مدريد بفوز كتيبة الملكي بخماسية مقابل هدفين للريدز، ليضع النادي الإسباني قدمًا في الدور الـ 8 من دوري الأبطال.