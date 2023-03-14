شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. غيابات بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وريال مدريد ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية 2022/2023.

ويتساءل العديد عن التشكيل المتوقع أن يدخل به كتيبة كارلو أنشيلوتي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من دوري الأبطال على حساب الريدز، والذي نوضحه لكم في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي بالتشكيل التالي أمام كتيبة يورجن كلوب:-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدوارد كامافينجا، ناتشو فيرنانديز، إدير ميليتاو، داني كارفاخال.

وفي الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس.

بينما يأتي في الهجوم: فيديريكو فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

نتيجة ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

انتهى لقاء الذهاب بين ليفربول وريال مدريد بفوز الملكي في الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين، ليضع النادي الإسباني قدمًا في الدور الـ 8 من دوري الأبطال.