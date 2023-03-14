شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف استعدادات ليفربول لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على استعدادات فريقه الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، تصريحات لـ كلوب: ما قلته قبل 3 أسابيع بعد مباراة الذهاب إن ريال مدريد قد تأهل، والآن نعلمأن هناك مباراة يجب أن نلعبها، إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1٪ فقط (للفوز والتأهل)، فإننا سنجربها، نلعب ضد خصم قوي ونحاول الفوز أمامه، هذا أمر ممكن، لذلك نحن هنا، سنرى إلى أين يقودنا الأمر.

وأشار: نحن نحترم المنافسة والمنافس كثيرًا، إنني أتطلع إلى هذه المباراة، إذا استطعنا مفاجأة أنفسنا بطريقة سلبية، فيمكننا مفاجأة أنفسنا بطريقة إيجابية أيضًا.

وأكمل: من الواضح أننا لسنا هنا نقول لريال مدريد (كن حذرًا، نحن قادمون)، لكننا هنا للفوز بالمباراة، علينا أن نكون في قمة لعبتنا فقطمن أجل الفوز، حتى دون التأهل، هذا ما سنفعله.

وتابع: كانت الهجمات المرتدة للخصم في الشوط الثاني مشكلة بالنسبة لنا، لا يمكننا أن نوقف خطورة فينيسيوس أو بنزيما طوال الوقت،ولكننا فعلنا ذلك لفترة طويلة، من الناحية التكتيكية يجب أن نكون نشطين للغاية، مع الكرة وبدونها، يجب أن يكون ضغط خط الوسط لدينارائعًا، علينا أن نتحمل المخاطر وتجنب الهجمات المرتدة.

وواصل: نريد أن نفعل غدًا ما فعلناه في الشوط الأول من مباراة الذهاب، ولكن دون الأهداف التي استقبلناها، ربما لن نتأهل ولكن 100 % من الناس هنا يعتقدون أنه ليس لدينا فرصة، إذا كنت أنا الوحيد الذي يعتقد أن لدينا فرصة قليلة، فهذا جيد، أمر غريب تمامًا ولكن جيد،إنها كرة القدم.

وأردف: ليس لدينا ما نخسره، إنه وضع أفضل من أن تخسر كل شيء، يمكننا أن نخسر مباراة، لقد مررنا بهذا من قبل، إننا لا نحب ذلك،كنت أفضل الوضع الذي يتمتع به أنشيلوتي، الدفاع عن تقدمه الذي حققه في النتيجة.

واستكمل: ريال مدريد لا يفتقد الثقة أو المهارة، الفريق بأكمله، إنه أمر مثير للإعجاب تمامًا، الطريقة التي يلعبون بها، نحن نلعب بشكل مختلف، لذا فالأمر يتعلق بالعقلية، لديهم كل الاحترام، إنه فريق رائع.

واستطرد: ريال مدريد يواصل المضي قدمًا بكل ما لديه، لوكا مودريتش، كريم بنزيما، توني كروس ثم اللاعبين الشباب، نجاح باهر، هناك تشواميني كذلك، يا له من فريق، خسرنا نهائيات كبيرة لكننا لعبنا بعض المباريات الجيدة ضدهم.

وختم عن إعلان غياب ستيفان بايتيتش: هو غير متاح للعب، يعاني من إصابة في العضلة المقربة، لديه استجابة ولكنه خارج قائمة الغد،سنترك الوقت له من أجل أن يستقر.