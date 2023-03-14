إفطار جماعي مفتوح على ملعب تشلسي في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تشلسي تنظيم إفطار جماعي مفتوح في ملعبه «ستامفورد بريدج» في شهر رمضان المبارك، ليصبح أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط احتفاء واسع من الجماهير المسلمة في أنحاء العالم.

وقال «البلوز» -في بيان نشره على موقعه الالكتروني- «إنه يستضيف إفطارا مفتوحا على ستامفورد بريدج، الأحد في الـ26 من الشهر الجاري».

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

ويضم تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

وكتب النادي معلقا على الفيديو «يسعدنا أن نعلن أننا نستضيف إفطارا مفتوحا بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية، وسنكون أول ناد في البريميرليغ نستضيف إفطارا على ملعبه، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمعنا المسلم المحلي».

ومشروع «الخيمة الرمضانية» يمثل مؤسسة خيرية حاصلة على جوائز، أسست عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معا وتطوير مفهوم رمضان.

وعبر مدافع تشلسي ويسلي فوفانا عن سعادته بخطوة ناديه غير المسبوقة في البريميرليغ، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي «هذا فريقي، فخور جدا لكوني جزءا منه».

وكان التفاعل الأكبر من الجمهور العربي الذين أبدوا سعادتهم بمثل هذه الخطوة من فريق إنجليزي، بينما عبر عشاق تشلسي منهم عن فخرهم الكبير بفريقهم الذي يعد أول ناد يبدأ بهذه المبادرة في البريميرليغ.

وكانت أندية إنجليزية قد شاركت سابقا في احتضان مناسبات للمسلمين، مثل نادي بلاكبيرن روفرز، عندما احتضن ملعبه إيوود بارك صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية العام الماضي، ليكون أول ناد لكرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.