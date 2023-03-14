مجلس الاتحاد الدولي يقرر رسمياً تعديل نظام كأس العالم 2026

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً تعديل نظام كأس العالم 2026 ليقام من 12 مجموعة تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات.



وقرر فيفا رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 الى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104.



واعتبر فيفا بأن هذا النظام الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الاقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".



وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.



وكان فيفا قد تصوّر سابقاً أن نسخة 2026، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.



لكن رئيس فيفا الايطالي-السويسري جاني إنفانتينو أكد قبل يومين من نهائي مونديال قطر وتحديدا في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.



وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 تموز/يوليو على ان يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 ايار/مايو.



(بي إن سبورت)



