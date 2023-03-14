بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.. المغرب يعلن التقدم لاستضافة كأس العالم 2030



أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، عن تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.



وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء في رواندا.



وأناب الملك محمد السادس الوزير شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة.



وأعلن بن موسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك محمد السادس، عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض قائلاً: "هذا العرض المشترك سيحمل عنواناً للربط بين إفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط".



وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب إفريقيا.



(وكالات)