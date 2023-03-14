شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة في قائمة ليفربول لمواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال 2022/2023.

قائمة ليفربول لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

وجاءت قائمة نادي ليفربول كالتالي..

فى حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كويمين كيليهر.

وفي خط الدفاع: فان ديك، كوناتي، جوميز، تسيميكاس، روبرتسون، ماتيب، ويليامز، ألكسندر أرنولد.



الوسط: فابينيو، ميلنر، نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين، جونز، هارفي إليوت، بايسيتيتش.

الشق الهجومي: فيرمينو، صلاح، جوتا، جاكبو، نونيز، كارفالو.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

عبر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره انتهى لقاء الذهاب في الأنفيلد بين الطرفين بفوز الريال بخماسية مقابل هدفين، ليضع الملكي قدمًا في ربع النهائي.