الامارات | اتحاد كلباء يجدد عقد الحارس عيسى الهوتي حتى 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء في حسابها الرسمي "تويتر" في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد حارس المرمى عيسى أحمد الهوتي لغاية العام 2026، وذلك تثميناً للمردود الفني المميز الذي يقدمه اللاعب في الموسم الحالي وذوده عن مرماه في غالبية المباريات التي خاضها النمور في الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين.