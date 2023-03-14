رسمياً.. المغرب ينضم إلى إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء، عن دخول المغرب في سباق استضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء إعلان بنموسى خلال قراءة رسالة الملك محمد السادس خلال حفل جائزة التميز الرياضي المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أكد فيه دخول المغرب بالملف المشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

واستضافت إفريقيا نسخة واحدة من كأس العالم كانت عام 2010 على الأراضي الجنوب إفريقية، بينما احتضنت إسبانيا نسخة 1982، ولم يسبق للبرتغال الفوز بملف الاستضافة.

وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في إنجاز عربي وإفريقي فريد.

رقم قياسي في عدد المباريات بكأس العالم المقبلة

كشف تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2026 في أميركا وكندا والمكسيك ستشهد رقما قياسيا من حيث عدد المباريات بواقع 104 مباريات.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، ويتوقع أن يصدر قريبا نظام البطولة، مع اجتماع الجمعية العمومية "كونغرس" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كيغالي عاصمة رواندا يوم الخميس عندما يتم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو كرئيس للفيفا.

وكشفت صحفية "نيويورك تايمز" إن الخطة المبدئية هي إقامة 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات ولكن نجاح النسخة الأخيرة من المونديال التي أقيمت في قطر، بإقامة المجموعات من أربع منتخبات، جعل فيفا يعيد التفكير والنظر في تكرار نفس النظام في نسخة 2026.

وأقيمت 64 مباراة في قطر، ومن المنتظر أن تكون هناك 40 مباراة إضافية في البطولة التي تقام بعد 3 سنوات إذا تمت الموافقة على إقامة 12 مجموعة مكونة من أربع فرق بدلا من 16 مجموعة.

ولعب المنتخب الأرجنتيني سبع مباريات قبل رفع الكأس في قطر، لكن النسخة المقبلة قد تشهد إضافة مباراة أخرى.