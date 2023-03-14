شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفقد 3 لاعبين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن غياب 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أمام ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الأربعاء، بملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر لقاء الذهاب بخماسية مقابل هدفين.

وأكد موقع "ليفربول إيكو"، فإن القائد جوردان هندرسون، لاعب وسط الريدز، غاب عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد، بدوري الأبطال.

وأضاف: "ستيفان بايتيتش اللاعب الإسباني الشاب، لن يكون جاهزًا للقاء، بينما يستمر غياب تياجو ألكانتارا عن الفريق".



وشهدت التدريبات، عودة المدافع الإنجليزي جو جوميز، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، ومن المحتمل دخوله في قائمة الفريق للمباراة.