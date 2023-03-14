شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب على مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مواجهة ريال مدريد القادمة، فى إطار إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتى من المقرر لها أن تقام غدا الأربعاء.

وقال كلوب: " مواجهة ريال مدريد بالطبع ستكون صعبة للغاية، ولكنه سيقاتل من أجل اسم الفريق بغض النظر على النتيجة، الفريق لا يمتلك شيئا ليخسره فى هذه المواجهة أمام الفريق المدريدي بعد السقوط فى الآنفيلد".

وأضاف: " أنه واثقا على تقديم مواجهة قوية ونتيجة جيدة فى مباراة الغد أمام ريال مدريد، ولكنه لا يثق بشكل كامل فى تحقيق الريمونتادا والفوز فى اللقاء القادم من عدمه ".

وتابع:" من المهم إظهار قوة ليفربول مثلما فعل الفريق من قبل أمام برشلونة، بالطبع سنسعي وراء ردة الفعل، لكن اللاعبين ليسوا مطالبين بتقديم شيئا فى جميع الأحوال، سوء الدفاع على سمعة فريقهم".



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يجدر بالذكر أن ريال مدريد قد تفوق على ليفربول فى مواجهة الذهاب بالآنفيلد بنتيجة 2/5.