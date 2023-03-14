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الامارات | المغرب تتقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تتقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب اليوم الثلاثاء عن تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء في رواندا.

وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب إفريقيا.

وأناب الملك محمد السادس الوزير شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة.

وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك محمد السادس عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض قائلا «هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين إفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط».

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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